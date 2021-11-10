Ашот Хачатурянц: «Россия играла прекрасно, достойно. Хорватия не наиграла на победу»

Исполняющий обязанности президента РПЛ поделился эмоциями после поражения от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Мне кажется, играли прекрасно, могли сыграть вничью.

Дальше будем решать задачу. Мне кажется, что достойно сыграли, ни у кого не может язык повернуться критиковать Кудряшова.

Играли достойно до 81-й минуты, заслуживали прямого выхода, значит, он случится позже.

На мой взгляд, сборная Хорватии не наиграла на победу. С такой командой и сможем выйти на чемпионат мира», – сказал Хачатурянц.

Россия – в стыках. Это два матча плей-офф, потенциальные соперники – Польша, Швейцария, Швеция