Юрген Клопп: «Выбор Трампа и Джонсона был плохим знаком для мира»

Главный тренер высказался на тему политики.

«Должен сказать, что выборы, где избрали [в США] и Бориса Джонсона [в Великобритании], стали плохим знаком для всего мира в том плане, что подобное может произойти, хоть все заранее знали, что это не сработает.

Несмотря на это, мы как общество позволили этому случиться. Не могу поверить. Один уже ушел, а другой все еще в кресле. Невероятно. Почему мы позволяем таким людям, как Фараж (лидер партии Brexit – прим. Sports.ru) и Джонсон, вести людей за собой в любом направлении?

Очевидно, что здравомыслящие люди не нужны и не используются. Но проблема вот в чем: в людях, за которых мы голосуем, или в системе, которая дает нам возможность голосовать за таких людей», – сказал Клопп в подкасте Mid-Point Габби Логан.

Трамп стал 45-м президентом США в 2016 году, а Джонсон получил пост премьер-министра Великобритании три года спустя, сменив Терезу Мэй.