Кузнецов может сыграть на ОИ-2022. Сборная России достигла принципиальной договоренности с ИИХФ (Metaratings)

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов может помочь сборной России на Олимпиаде-2022.

Штабу национальной команды удалось достигнуть принципиальной договоренности с ИИХФ о возможности сокращения дисквалификации форварда и возвращении игрока к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой организации, сообщает Metaratings.

Отмечается, что перед официальным объявлением штабу осталось уладить последние формальности.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что вопросом сокращения дисквалификации Кузнецова занимается .

В 2019 году хоккеист был отстранен на четыре года за употребление кокаина.

В этом сезоне 29-летний Кузнецов набрал 18 (5+13) очков в 14 матчах чемпионата НХЛ.