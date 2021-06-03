Кузнецов может сыграть на ОИ-2022. Сборная России достигла принципиальной договоренности с ИИХФ (Metaratings)

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов может помочь сборной России на Олимпиаде-2022.
Штабу национальной команды удалось достигнуть принципиальной договоренности с ИИХФ о возможности сокращения дисквалификации форварда и возвращении игрока к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой организации, сообщает Metaratings.
Отмечается, что перед официальным объявлением штабу осталось уладить последние формальности.
Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что вопросом сокращения дисквалификации Кузнецова занимается Илья Ковальчук.
В 2019 году хоккеист «Вашингтона» был отстранен ИИХФ на четыре года за употребление кокаина.
В этом сезоне 29-летний Кузнецов набрал 18 (5+13) очков в 14 матчах чемпионата НХЛ.