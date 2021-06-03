Макдэвид набрал 600 очков в НХЛ за 421 матч. Это 6-й результат в истории

Форвард забросил шайбу, сделал голевую передачу в матче с «Сент-Луисом» (5:4) и был признан первой звездой.

Забитый гол стал 600-м очком 24-летнего канадца в чемпионатах . Для этого ему понадобилась 421 игра – это 6-й результат в истории лиги.

Быстрее Макдэвида 600 баллов в НХЛ набирали (за 274 матча), (323), Петер Штястны (394), Майк Босси (400) и Яри Курри (419).

Всего на счету Макдэвида на данный момент 601 (205+396) очко за карьеру в лиге.

В 14 играх текущего сезона он набрал 27 (10+17) баллов.