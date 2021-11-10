Хорватия – Россия – 0:0. Бакаев, Сафонов, Ловрен и Влашич играют. Онлайн-трансляция

Теги Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Sports.ru Первый канал квалификация ЧМ-2022 Футбол

В воскресенье сборная России проводит заключительный матч квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает Первый канал.

Для выхода на чемпионат мира напрямую российской команде достаточно сыграть вничью. Перед последним туром Россия лидировала в группе с 22 очками, у хорватов в активе было 20 баллов и второе место.

Хорватия – Россия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 ноября, 17.00, «Полюд»
превью матча текстовый онлайн статистика
ХорватияГрбич, Ловрен, Юранович, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Перишич, Пашалич, Влашич, Крамарич.
РоссияСафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Караваев, Фомин, Баринов, Бакаев, Головин, Ионов, Смолов.

 

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