Хорватия – Россия – 0:0. Бакаев, Сафонов, Ловрен и Влашич играют. Онлайн-трансляция

В воскресенье сборная России проводит заключительный матч квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает Первый канал.

Для выхода на чемпионат мира напрямую российской команде достаточно сыграть вничью. Перед последним туром Россия лидировала в группе с 22 очками, у хорватов в активе было 20 баллов и второе место.

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