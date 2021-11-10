Хорватия – Россия – 0:0. Бакаев, Сафонов, Ловрен и Влашич играют. Онлайн-трансляция

В воскресенье сборная России проводит заключительный матч квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает Первый канал.
Для выхода на чемпионат мира напрямую российской команде достаточно сыграть вничью. Перед последним туром Россия лидировала в группе с 22 очками, у хорватов в активе было 20 баллов и второе место.
- Дата проведения
- 14 ноября, 17.00, «Полюд»
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Хорватия –
Грбич, Ловрен, Юранович, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Перишич, Пашалич, Влашич, Крамарич.