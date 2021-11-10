Хорватия пробилась на ЧМ в 6-й раз. Команда пропустила лишь один турнир с 1998-го

обыграла Россию в заключительном матче квалификации (1:0).

Благодаря этой победе хорваты обошли россиян в турнирной таблице и поднялись на первое место, завоевав, таким образом, прямой выход в финальную часть турнира.

Хорваты сыграют на ЧМ в шестой раз. После своего дебюта в 1998 году команда лишь раз не смогла квалифицироваться в финальную часть (в 2010-м).

Хорватия стала седьмой командой, которая выступит на мировом первенстве в следующем году.

Катар примет участие в качестве страны-хозяйки, через отборочный цикл на турнир также пробились , , , и .