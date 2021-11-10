Карпин о 0:1 с Хорватией: «Когда боишься, закрываешься от мяча, не создаешь ни одного момента, так и происходит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос после поражения от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

– Стало ли поражение самым обидным?

– В тренерской карьере? Ну, думаю, что да. Но я думаю, что оно и заслуженное.

– Как оцениваете свое эмоциональное состояние?

– Ну расстроены, как еще оценить.

– Вы сказали, что это заслуженно. Почему так получилось, у вас есть объяснения или здесь от сборной России ничего не зависело?

– Нет, естественно, зависело от нас. Поэтому оно обидное, может быть. Но так как оно заслуженное, оно менее обидно.

Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а потом тебе все-таки забивают. Тогда это обидно.

А когда ты ни одного момента не создал, боишься... закрываешься от мяча, контригру не хочешь навязывать никакую, контригру с мячом, я имею в виду, то в конце концов так и происходит.

– Почему не получалось навязывать контригру? Дело исключительно в дожде, в погоде?

– Дождь был для двух команд. Во втором тайме поле залило, да.

Но в первом тайме можно и нужно было играть в футбол, хотеть получать мяч, хотеть, не знаю, хотя бы заставлять хорватов бегать без мяча хоть чуть-чуть. Мы этого не сделали, отсюда все проблемы.

– Это что-то из области психологии?

– Сто процентов, – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Страшные цифры поражения в Хорватии – от каждого второго паса мимо (антирекорд!) до ударов по своим