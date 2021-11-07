«Фенербахче» хочет купить Азмуна за 2-3 млн евро

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Форвард Сердар Азмун может покинуть «Зенит».

Как сообщает газета Takvim, подписать иранского футболиста, чей контракт истекает летом 2022 года, хочет «Фенербахче».

Руководство стамбульского клуба уже в ближайшее время надеется обсудить с питерской командой возможность трансфера игрока и не намерено дожидаться лета, когда Азмун станет свободным агентом.

Сумма возможного трансфера оценивается в 2-3 миллиона евро.

В текущем сезоне нападающий забил 7 голов за 12 игр в текущем розыгрыше чемпионата России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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