«Фенербахче» хочет купить Азмуна за 2-3 млн евро

Форвард Сердар Азмун может покинуть .

Как сообщает газета Takvim, подписать иранского футболиста, чей контракт истекает летом 2022 года, хочет .

Руководство стамбульского клуба уже в ближайшее время надеется обсудить с питерской командой возможность трансфера игрока и не намерено дожидаться лета, когда Азмун станет свободным агентом.

Сумма возможного трансфера оценивается в 2-3 миллиона евро.

В текущем сезоне нападающий забил 7 голов за 12 игр в текущем розыгрыше чемпионата России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.