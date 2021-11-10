«QR-код – это цифровой ошейник. Как только это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу». Хореограф группы Тутберидзе об антиковидных мерах

Теги сборная России Этери Тутберидзе Алексей Железняков коронавирус Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о введении QR-кодов, которые выдают людям, вакцинированным от коронавируса. 

«Считаю, что QR-коды ничего не имеют общего с всеобщим иммунитетом, здоровьем нации, заботой о нашем здоровье. И прививка тут совсем ни при чем. Это просто элементарный цифровой ошейник, не важно, привит ты или нет.

Как только все это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу, свою личность и индивидуальность. Привитые или не привитые, нет уже никакой разницы.

В любой момент по щелчку пальца ты можешь стать изгоем, никем, третьим сортом, плевком на асфальте.

Я успел пожить в хорошем интересном мире, мне страшно, в каком же мире будут жить мои дети. Что, народ, продолжаем спать дальше!?» – написал Железняков. 

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