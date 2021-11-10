Португалия и Швеция сыграют в стыковых матчах ЧМ-2022

Стали известны еще две команды, которую примут участие в стыковых матчах .

Сборная Португалии заняла второе место в отборочной группе A, проиграв Сербии (1:2), а , уступив Испании (0:1), стала второй в группе B.

Ранее право на участие в стыковых матчах получили сборные России, Северной Македонии, Австрии, Чехии, Шотландии и Уэльса.

Полуфинальные пары будут определены жеребьевкой, которая состоится 26 ноября.

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