Португалия и Швеция сыграют в стыковых матчах ЧМ-2022

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Стали известны еще две команды, которую примут участие в стыковых матчах ЧМ-2022.

Сборная Португалии заняла второе место в отборочной группе A, проиграв Сербии (1:2), а Швеция, уступив Испании (0:1), стала второй в группе B.

Ранее право на участие в стыковых матчах получили сборные России, Северной Македонии, Австрии, Чехии, Шотландии и Уэльса.

Полуфинальные пары будут определены жеребьевкой, которая состоится 26 ноября.

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