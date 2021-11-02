«Скоро кто-то из арабов зайдет на российский футбольный рынок. Он будет динамично развиваться». Газизов об РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес Уфа Шамиль Газизов Матч ТВ деньги Футбол

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов оценил новость об интересе арабских инвесторов к российским клубам.

– Муссируются слухи о приобретении акций «Спартака» бизнесменами из ОАЭ. В прошлом году саудовцы могли купить «Уфу». Насколько серьезны намерения арабов?

– Истории со «Спартаком» и «Уфой» абсолютно разные, не стал бы их сравнивать. Вполне возможно, что интерес к «Спартаку» реален. В общем, история это не выдуманная, но какой интерес у арабов конкретно в «Спартаке», я не знаю.

Однако бизнесмены из арабских стран давно присматриваются к российским клубам. Так или иначе в скором времени кто-то из них зайдет на российский футбольный рынок.

– Зачем арабам российский футбольный рынок?

– Он скоро будет динамично развиваться. Какие основания? Я так вижу. По ряду причин. Что может дать «Спартаку» продажа арабам акций? Ничего. Не хочу обсуждать «Спартак».

– Как российским болельщикам относиться к интервенции арабов в наш футбол?

– А что здесь такого? Мы только «за», что инвестиции приходят. Можно лишь порадоваться, что российские клубы кому-то интересны, – сказал Газизов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные