Холдинг «Ман Сити» хочет приобрести клуб в России («РБ-Спорт»)

Холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», намерен приобрести команду в России, утверждает «РБ-Спорт».

Компания заинтересовалась российским футбольным рынком. Так, в CFG остались под впечатлением от организации и проведения чемпионата мира в стране и интересом населения к футболу.

В феврале холдинг через посредников уже провел переговоры с одним из российских клубов, но обсуждение было приостановлено из-за проблем с финансовым фэйр-плей и пандемией коронавируса.

CFG в первую очередь рассматривает в России клубы . Компания готова приобрести часть акций и вложиться в команду.

В холдинг City Football Group входят 9 клубов. Помимо «Манчестер Сити», группа включает в себя «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирону» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Ломмел» (Бельгия).