Холдинг «Ман Сити» хочет приобрести около 20% акций «Спартака» (Baza)

Холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», может приобрести акции московского , пишет телеграм-канал Baza.

По данным источника, компания ведет переговоры с владельцами «Спартака» о приобретении примерно 20% акций клуба.

Сейчас в Москве находятся трое английских представителей CFG. Они посетили матч «Спартака» с «Ростовом» в компании гендиректора красно-белых Евгения Мележикова, а также осмотрели базу и офис клуба. На днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.

В сделке заинтересованы обе стороны. CFG интересен российский рынок, а «Спартак» видит в сотрудничестве с компанией дополнительные спонсорские возможности, а также заинтересован в единой скаутской сети.

Если сделка состоится, то название и брендинг клуба останутся прежними.

В холдинг City Football Group входят 11 клубов. Помимо , группа включает в себя «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирону» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Ломмел» (Бельгия), «Труа» (Франция) и «Боливар» (Боливия).

В мае 2020 года сообщалось, что CFG хочет приобрести клуб в России.