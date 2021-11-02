Холдинг «Ман Сити» вел переговоры о покупке акций «Зенита» и «Сочи» до пандемии («РБ-Спорт»)

Теги Спартак Зенит Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия бизнес Газпром Борис Ротенберг-старший Сочи деньги Футбол

Представители компании City Football Group (CFG), владеющей «Манчестер Сити», общались с несколькими российскими клубами до пандемии коронавируса.

Сегодня стало известно, что CFG ведет переговоры о покупке 20% акций «Спартака».

По данным «РБ-Спорт», до пандемии коронавируса представители компании общались с «Зенитом» и «Сочи» на предмет приобретения акций.

CFG хотел вложиться в «Зенит» и купить часть акций клуба, но тогда «Газпром» довольно быстро отказал. Затем шейхи обратились к Борису Ротенбергу по поводу «Сочи», с ним договориться тоже не удалось.

После объявления карантина все переговоры были приостановлены.

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