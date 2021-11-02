Холдинг «Ман Сити» вел переговоры о покупке акций «Зенита» и «Сочи» до пандемии («РБ-Спорт»)

Представители компании City Football Group (CFG), владеющей , общались с несколькими российскими клубами до пандемии коронавируса.

Сегодня стало известно, что CFG ведет переговоры о покупке 20% акций .

По данным «РБ-Спорт», до пандемии коронавируса представители компании общались с и на предмет приобретения акций.

CFG хотел вложиться в «Зенит» и купить часть акций клуба, но тогда довольно быстро отказал. Затем шейхи обратились к Борису Ротенбергу по поводу «Сочи», с ним договориться тоже не удалось.

После объявления карантина все переговоры были приостановлены.