Представитель «Спартака» о суде: «Газизов деньги никогда не увидит, если не начнет разговаривать. Клуб не готов к безразмерным тратам»

Татьяна Завьялова, представитель в двух судебных делах с бывшим гендиректором клуба , высказалась о том, получит ли руководитель «Уфы» деньги от московского клуба.

«Господин Газизов все еще далек от получения этих денег, так и напишите.

Хочу напомнить, что «Спартак» по отношению к Газизову никогда не был истцом, давайте об этом помнить, процессуально все возможности еще не исчерпаны. И подача новых исков приостановит решение Уфы.

Но смотря интервью председателя Верховного суда Башкирии, смею предположить, что и сам суд не будет выносить неправовые решения. Поэтому это долгая «игра».

И если господин Газизов не начнет разговаривать, боюсь, что эти деньги он никогда не увидит. Клуб готов к диалогу, но не к безразмерным тратам», – сказала Завьялова.

В рамках прекращения трудового договора между Федуном и Газизовым было заключено допсоглашение, предусматривающее выплату Газизову 299,4 млн рублей выходного пособия.

Сторона Газизова выиграла два процесса, посвященные данному вопросу, в Октябрьском районном суде Уфы и в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы, заседания по которым состоятся в Верховном суде Башкортостана (5 октября) и Девятом арбитражном апелляционном суде соответственно.

Федун заявил суду, что подписал соглашению потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора. Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым.

Газизов покинул «Спартак» 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он работает в «Уфе» на должности генерального директора.