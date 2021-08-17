Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска акционера «Спартака» к Газизову о выплате 300 млн рублей по соглашению с Федуном

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска АО «Капитальные активы» к и бывшему генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову.

«В удовлетворении исковых требований «Капитальных активов» к ФК «Спартак» и Шамилю Газизову отказать. Обязать «Капитальные активы» выплатить госпошлину в размере 182 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию – 9-й арбитражный апелляционный суд», – огласила решение судья.

В марте «Капитальные активы», которым принадлежит 22% акций «Спартака», подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров «Спартака» в части делегирования председателю совета директоров полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.

В рамках прекращения трудового договора между Федуном и Газизовым было заключено допсоглашение, предусматривающее выплату Газизову 299,4 млн рублей выходного пособия. Газизов выиграл первый суд о выплате пособия.

Федун заявил суду, что подписал соглашению потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора. Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым.

Газизов покинул «Спартак» 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он работает в «Уфе» на должности генерального директора.