Акционер «Спартака» обжалует решение суда по делу Газизова: «Никому не позволительно получать столько денег от клуба»

Представитель акционерного общества «Капитальные активы» Елена Чачуа заявила о намерении обжаловать решение суда по делу бывшего генерального директора «Спартака» .

«После того, как суд признал спор корпоративным, надо было играть на этом поле. Посмотрим доводы суда, мы его уважаем, но не согласны с его решением и будем его обжаловать. Мы ждем мотивированного решения, где суд изложит свою позицию по каждому поводу. Я не думаю, что там что-то, что связано с заявлением ответчика.

Обществу причинен ущерб, акционеру тоже. Мы считали, что действовали в правовом поле. Практика золотых парашютов говорит, что они ушли в прошлое – никому не позволительно получать столько денег от клуба. Там четыре месяца, куда столько? Это не вопрос подсчета чужих денег, но деньги общества таким образом расходоваться не могут.

В данном случае заключили договор, там были прописаны условия. Уволить гендиректора можно было только советом директоров, такое решение было принято. Как можно его дополнить после?

Изначально был заключен договор, в котором было прописано: если его уволит акционерное общество, то выплаты полагаются. Если же по соглашению сторон – то ничего нет.

Но есть положение о гендиректоре, где говорится, что акционерное общество может выплатить за успехи в работе. Но это может решить только совет директоров и не после расторжения договора. У Леонида Арнольдовича такого права нет.

Слова участников спора для СМИ – только слова. В договоре Газизова прописано, что соглашение сторон не предусматривает выплаты, что бы он ни говорил. В Уфе, где был спор, они говорили, что эта выплата – как выплата за отказ от продолжения трудового договора. Поэтому представитель клуба говорил о том, что вынужденного увольнения нет.

Леонид Федун выставлен в нелицеприятном свете и подписал бумагу, не посмотрев на нее? В клубе есть юристы, кадровая служба, и клуб приобщил справку, где написано, что этот документ (с Газизовым) не готовился кадровой службой.

Мне трудно говорить, в чем было заблуждение, в которое ввели Федуна. Но, думаю, он полагал, что документ был подготовлен кадровой службой клуба», – заявила Чачуа.

В марте «Капитальные активы», которым принадлежит 22% акций «Спартака», подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров в части делегирования председателю совета директоров полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.

В рамках прекращения трудового договора между Федуном и Газизовым было заключено допсоглашение, предусматривающее выплату Газизову 299,4 млн рублей выходного пособия. Газизов выиграл первый суд о выплате пособия.

Федун заявил суду, что подписал соглашению потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора. Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым.

Газизов покинул «Спартак» 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он работает в «Уфе» на должности генерального директора.