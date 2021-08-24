Акционер «Спартака» обжалует решение суда по делу Газизова: «Никому не позволительно получать столько денег от клуба»

Представитель акционерного общества «Капитальные активы» Елена Чачуа заявила о намерении обжаловать решение суда по делу бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
«После того, как суд признал спор корпоративным, надо было играть на этом поле. Посмотрим доводы суда, мы его уважаем, но не согласны с его решением и будем его обжаловать. Мы ждем мотивированного решения, где суд изложит свою позицию по каждому поводу. Я не думаю, что там что-то, что связано с заявлением ответчика.
Обществу причинен ущерб, акционеру тоже. Мы считали, что действовали в правовом поле. Практика золотых парашютов говорит, что они ушли в прошлое – никому не позволительно получать столько денег от клуба. Там четыре месяца, куда столько? Это не вопрос подсчета чужих денег, но деньги общества таким образом расходоваться не могут.
В данном случае заключили договор, там были прописаны условия. Уволить гендиректора можно было только советом директоров, такое решение было принято. Как можно его дополнить после?
Изначально был заключен договор, в котором было прописано: если его уволит акционерное общество, то выплаты полагаются. Если же по соглашению сторон – то ничего нет.
Но есть положение о гендиректоре, где говорится, что акционерное общество может выплатить за успехи в работе. Но это может решить только совет директоров и не после расторжения договора. У Леонида Арнольдовича такого права нет.
Слова участников спора для СМИ – только слова. В договоре Газизова прописано, что соглашение сторон не предусматривает выплаты, что бы он ни говорил. В Уфе, где был спор, они говорили, что эта выплата – как выплата за отказ от продолжения трудового договора. Поэтому представитель клуба говорил о том, что вынужденного увольнения нет.
Леонид Федун выставлен в нелицеприятном свете и подписал бумагу, не посмотрев на нее? В клубе есть юристы, кадровая служба, и клуб приобщил справку, где написано, что этот документ (с Газизовым) не готовился кадровой службой.
Мне трудно говорить, в чем было заблуждение, в которое ввели Федуна. Но, думаю, он полагал, что документ был подготовлен кадровой службой клуба», – заявила Чачуа.
В марте «Капитальные активы», которым принадлежит 22% акций «Спартака», подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров «Спартака» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.
В рамках прекращения трудового договора между Федуном и Газизовым было заключено допсоглашение, предусматривающее выплату Газизову 299,4 млн рублей выходного пособия. Газизов выиграл первый суд о выплате пособия.
Федун заявил суду, что подписал соглашению потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора. Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым.
Газизов покинул «Спартак» 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он работает в «Уфе» на должности генерального директора.