Газизов в «Спартаке» получал 6 млн рублей в месяц. Последний проведенный им платеж был на 88 млн

зарабатывал 6 миллионов рублей в месяц во время работы генеральным директором , сообщила в суде представитель клуба Татьяна Завьялова.

«Заработная плата Газизова в «Спартаке» составляла 6 миллионов рублей ежемесячно.

При этом последний платеж Газизовым был проведен на сумму 88 миллионов рублей. Маловероятно, что он представлял себе, что его зарплата так сильно выросла.

Все его действия говорят о том, что он очень спешил. Кроме того, платежное поручение говорит о том, что общество никогда такое решение не одобряло», – заявила Завьялова.

Ранее Газизов выиграл суд у «Спартака» о выплате 299,4 млн рублей выходного пособия по допсоглашению к трудовому договору. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил суду, что подписал соглашению потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора. Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым.

Газизов покинул «Спартак» 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он работает в «Уфе» на должности генерального директора.