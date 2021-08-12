Глава Ла Лиги о вливании денег в клубы: «Нам нужно защищать «Реал» и «Барсу» – они обречены страдать в еврокубках»

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о Суперлиге, УЕФА и необходимости защищать «Реал» и «Барселону».

«Мы уже говорили о финансовом контроле со стороны УЕФА. Мы не считаем, что неограниченные вливания денег идут на пользу. Мы не согласны с моделью, к которой стремится УЕФА. Существуют огромные риски.

Вложения должны быть, но ограниченные, контролируемые. Суперлига будет запущена, если свободно вкладывать кучу денег.

Футбол с таким неограниченным финансированием неустойчив. Многие члены Ассоциации европейских клубов против этого.

Надеюсь, что общение с УЕФА приведет к успеху. Мы не собираемся менять свою модель. Такие клубы будут менее конкурентоспособны в Европе, но более устойчивы.

Нам нужно защищать наши топ-клубы, «Реал» и «Барселону», которые обречены страдать в еврокубках», – сказал Тебас.

Ранее сообщалось, что УЕФА предложит ввести потолок зарплат и налог на роскошь вместо финансового фэйр-плей.

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