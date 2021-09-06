Президент УЕФА о «Реале», «Барсе» и «Юве»: «У них некомпетентное руководство. Эти парни пытались убить футбол Суперлигой»

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Президент УЕФА Александер Чеферин резко раскритиковал «Барселону», «Реал» и «Ювентус» за организацию ими Суперлиги Европы.

«Я был бы не против, если бы они ушли. Очень забавно, что они хотят создать новый турнир и в то же время хотят сыграть в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Во всех трех клубах некомпетентное руководство. Эти парни пытались убить футбол. Перес плачется и говорит, что клуб может выжить только с помощью Суперлиги, а затем пытается подписать Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро», – заявил Чеферин в интервью Der Spiegel.

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