Глава Ла Лиги Тебас: «Реал» и Перес проникли в голову «Барсы». У нее будто комплекс неполноценности»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном влиянии президента «Реала» Флорентино Переса на «Барселону».

– Бартомеу тоже был за Суперлигу...

– С Бартомеу у нас были и хорошие, и плохие отношения – вплоть до того, пока однажды не осудила меня перед CSD (Высшим спортивным советом – прим. Sports.ru). И в ассамблеях за последние годы он всегда голосовал против вместе с «Реалом».

У меня такое ощущение, что в голову «Барсы» проникли и «Реал». Будто бы у нее комплекс неполноценности.

– Вы хотите сказать, что Флорентино проник в голову Лапорты?

– Я считаю, что Флорентино – очень умный парень, а его генеральный директор Хосе Анхель Санчес – самый чуткий в европейском футболе. И весь этот гламур и ноу-хау перед кем-то, кто вне мире футбола более десяти лет...

Мы дошли до крайности, что на ужине перед Кубком Гампера был Флорентино! Кто бы мог такое представить? Это не означает, что Лапорта и Флорентино не могут иметь отношений, но «Барса» выступала за соглашение с CVC до тех пор, пока не сказал «нет», – сказал Тебас.

Напомним, Ла Лига договорилась о продаже 10% бизнеса инвестфонду CVC Capital Partners за 2,7 млрд евро. «Реал» и «Барселона» выступили против сделки. При этом каталонский клуб изначально был за, но потом изменил позицию. Сообщалось, что «Барса» могла сохранить Месси, одобрив сделку на Ла Лиги с CVC.

Ла Лига за 2,7 миллиарда евро продала 10% бизнеса люксембургскому фонду. Цель – за 4 года догнать АПЛ по доходам

«Барселона» и «Реал» начали войну с Ла Лигой в день ухода Месси. Дело в том числе и в Суперлиге

