Глава Ла Лиги Тебас: «Реал» и Перес проникли в голову «Барсы». У нее будто комплекс неполноценности»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном влиянии президента «Реала» Флорентино Переса на «Барселону».
– Бартомеу тоже был за Суперлигу...
– С Бартомеу у нас были и хорошие, и плохие отношения – вплоть до того, пока «Барселона» однажды не осудила меня перед CSD (Высшим спортивным советом – прим. Sports.ru). И в ассамблеях за последние годы он всегда голосовал против вместе с «Реалом».
У меня такое ощущение, что в голову «Барсы» проникли Флорентино Перес и «Реал». Будто бы у нее комплекс неполноценности.
– Вы хотите сказать, что Флорентино проник в голову Лапорты?
– Я считаю, что Флорентино – очень умный парень, а его генеральный директор Хосе Анхель Санчес – самый чуткий в европейском футболе. И весь этот гламур и ноу-хау перед кем-то, кто вне мире футбола более десяти лет...
Мы дошли до крайности, что на ужине перед Кубком Гампера был Флорентино! Кто бы мог такое представить? Это не означает, что Лапорта и Флорентино не могут иметь отношений, но «Барса» выступала за соглашение с CVC до тех пор, пока «Реал» не сказал «нет», – сказал Тебас.
Напомним, Ла Лига договорилась о продаже 10% бизнеса инвестфонду CVC Capital Partners за 2,7 млрд евро. «Реал» и «Барселона» выступили против сделки. При этом каталонский клуб изначально был за, но потом изменил позицию. Сообщалось, что «Барса» могла сохранить Месси, одобрив сделку на Ла Лиги с CVC.
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