Карл-Хайнц Румменигге: «Суперлига мертва. Не знаю, почему «Реал», «Барса» и «Ювентус» продолжают цепляться за нее»

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Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказал точку зрения касательно создания Суперлиги.

«Есть три клуба [«Реал», «Барселона», «Ювентус»], которые поддерживают жизнь Суперлиги, как минимум с юридической точки зрения. В спорте мне сложно увидеть соревнование из трех клубов. 

Я не знаю, почему эти трое продолжают цепляться за это. Но я точно знаю, что Суперлига, учитывая, как она была организована, мертва. 

Не только я говорю это, такой же посыл был от футбольных фанатов по всей Европе. Реакция была ясной. И ни один клуб в Англии, Франции или Германии больше не испытывал соблазна играть с огнем. Без учета того, что это был поспешный поступок со стороны предполагаемых учредителей.

Я убежден, что они хотели заложить основу для смягчения последствий, вызванных пандемией, в краткосрочной перспективе. 

Мы говорим о таких суммах, как 250-350 миллионов, для каждого клуба, что было бы каплей в море, потому что в конечном итоге эти деньги даже ухудшили бы экономическое положение.

Флорентино Перес всегда был сторонником Суперлиги. Речь идет о бизнесмене, который долгое время не соглашался с решениями ФИФА и УЕФА и действовал соответственно. Идея Суперлиги родилась не в апреле, а намного раньше», – сказал Румменигге.

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