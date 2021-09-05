Гасли и Цунода останутся в «Альфа Таури» в 2022 году

«Альфа Таури» объявила о том, что сохранит состав пилотов в 2022 году.
Пьер Гасли и Юки Цунода продолжат выступать за итальянскую команду.
Гасли представляет «Альфа Таури» (ранее – «Торо Россо») с 2017 года с перерывом на полсезона в «Ред Булл». На его счету победа на Гран-при Италии-2020 в составе родной команды. Цунода присоединился к «Альфа Таури» в 2021 году, заменив Даниила Квята, и стал первым японцем, набравшим очки в дебютной гонке «Формулы-1».
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