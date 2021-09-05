Гасли и Цунода останутся в «Альфа Таури» в 2022 году

объявила о том, что сохранит состав пилотов в 2022 году.

и продолжат выступать за итальянскую команду.

Гасли представляет «Альфа Таури» (ранее – «Торо Россо») с 2017 года с перерывом на полсезона в . На его счету победа на -2020 в составе родной команды. Цунода присоединился к «Альфа Таури» в 2021 году, заменив , и стал первым японцем, набравшим очки в дебютной гонке «Формулы-1».

Сын Шумахера эффектно объехал «Мерседес» и «Альфа Таури» в одном повороте. Тренировка «Ф-1» на новом треке удалась

Юки Цунода: «Поставил бы себе 5-6 из 10 за первую половину сезона»

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