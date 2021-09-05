Глебов не перейдет в «Спартак»

Полузащитник Данил Глебов не перейдет из «Ростова» в «Спартак» в это трансферное окно.
По данным Eurostavka, сделка по 21-летнему футболисту не состоится, и он останется в «Ростове» до зимы, несмотря на возможный переход опорника «Бенфики» Габриэла Пиреса в состав дончан на правах аренды.
Глебов мог перейти в «Спартак», только если бы «Ростов» подписал еще одного игрока в центр поля – помимо Габриэла.
На данный момент шансы на переход бразильца в «Ростов» невелики. Футболист отказывается ехать в Россию, так как «Бенфика» не стала выплачивать ему бонус за согласие на трансфер.
Ранее стало известно, что «Спартак» предложил «Ростову» 5 млн евро за Глебова.
Со статистикой Глебова можно ознакомиться тут, а с показателями Габриэла – здесь.