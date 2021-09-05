«Мерседес» объявил о долгосрочном контракте с Расселлом

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл присоединится к «Мерседесу» в 2022 году.
Чемпионы «Формулы-1» объявили, что Расселл заменит Валттери Боттаса и станет новым напарником Льюиса Хэмилтона. Джордж подписал долгосрочный контракт с новой командой.
Боттас, как стало известно накануне, продолжит карьеру в «Альфа Ромео».
Расселл является гонщиком программы «Мерседеса». Он уже выступал за немецкую команду на Гран-при Сахира-2020, когда Хэмилтон заразился коронавирусом. В Бельгии Расселл завоевал первый подиум в «Формуле-1» за «Уильямс».
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