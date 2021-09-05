«Мерседес» объявил о долгосрочном контракте с Расселлом

Пилот «Уильямса» присоединится к в 2022 году.

Чемпионы «Формулы-1» объявили, что Расселл заменит и станет новым напарником . Джордж подписал долгосрочный контракт с новой командой.

Боттас, как стало известно накануне, продолжит карьеру в «Альфа Ромео».

Расселл является гонщиком программы «Мерседеса». Он уже выступал за немецкую команду на -2020, когда Хэмилтон заразился коронавирусом. В Бельгии Расселл завоевал первый подиум в «Формуле-1» за .

Секрет аутсайдера, чуть не вырвавшего поул «Ф-1» – нереальная смелость: гнал в повороты в дождь на 10 км/ч быстрее Хэмилтона и Ферстаппенна

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram