Россия обыграла Мальту (2:0) благодаря голам Смолова и Бакаева

В 6-м туре отбора ЧМ-2022 сборная России победила Мальту (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Под руководством Валерия Карпина команда в трех сентябрьских матчах квалификации одержала две победы и один раз сыграла вничью, при этом ни разу не пропустив.

После шести туров Россия, набрав 13 очков, идет второй в турнирной таблице. Лидирует Хорватия, которая также набрала 13 очков, но имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

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Статистика квалификации ЧМ-2022