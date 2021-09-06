Россия обыграла Мальту (2:0) благодаря голам Смолова и Бакаева

В 6-м туре отбора ЧМ-2022 сборная России победила Мальту (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Под руководством Валерия Карпина команда в трех сентябрьских матчах квалификации одержала две победы и один раз сыграла вничью, при этом ни разу не пропустив.
После шести туров Россия, набрав 13 очков, идет второй в турнирной таблице. Лидирует Хорватия, которая также набрала 13 очков, но имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.
- Дата проведения
- 7 сентября, 21.45, «Открытие Банк Арена»
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Россия –
Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ионов (Жемалетдинов, 79), Ерохин (Зобнин, 46), Захарян (Бакаев, 46), Баринов, Миранчук (Самошников, 58), Смолов (Заболотный, 71).
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Мальта –
Бонелло, Мускат, Борг, Аджиус (Шоу, 86), Теума (Мускат, 86), Аттард (Димек, 75), Камензули, Мбонг, Монтебелло (Сатариано, 66), Мбонг, Пизани (Каруана, 66).