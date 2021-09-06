Россия обыграла Мальту (2:0) благодаря голам Смолова и Бакаева

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В 6-м туре отбора ЧМ-2022 сборная России победила Мальту (2:0). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Под руководством Валерия Карпина команда в трех сентябрьских матчах квалификации одержала две победы и один раз сыграла вничью, при этом ни разу не пропустив.

После шести туров Россия, набрав 13 очков, идет второй в турнирной таблице. Лидирует Хорватия, которая также набрала 13 очков, но имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Россия – Мальта 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
7 сентября, 21.45, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Смолов, 2:0 – 84, пенальти Бакаев.
РоссияГильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ионов (Жемалетдинов, 79), Ерохин (Зобнин, 46), Захарян (Бакаев, 46), Баринов, Миранчук (Самошников, 58), Смолов (Заболотный, 71).
МальтаБонелло, Мускат, Борг, Аджиус (Шоу, 86), Теума (Мускат, 86), Аттард (Димек, 75), Камензули, Мбонг, Монтебелло (Сатариано, 66), Мбонг, Пизани (Каруана, 66).
Предупреждения:
Миранчук (50), Борг (68), Камензули (83).

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