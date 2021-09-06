Сборная России репостнула текст продюсера «Матч ТВ» Акулинина о незасчитанном голе Осипенко

Пресс-служба сборной России репостнула текст продюсера Сергея Акулинина о незасчитанном голе защитника в ворота Мальты (2:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Публикация Акулинина звучит так: «К сожалению, нам не считали гол, который действительно был. Гол, который уже повлиял на положение команд. Если бы судьи разглядели, что мяч пересек линию, мы бы сейчас были на первом месте в группе.

Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого 😬».

На игре работала бригада судей из Турции во главе с .

Фото: скриншот из телеграма сборной России

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