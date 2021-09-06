Смолов забил за Россию впервые с июня 2019-го. Он капитан в матче с Мальтой

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Мальты по футболу квалификация ЧМ-2022 Футбол

Сборная России обыгрывает Мальту (1:0, первый тайм) в квалификации ЧМ-2022.

Счет на 10-й минуте открыл форвард Федор Смолов. Капитан перехватил неудачный пас защитника вратарю и отправил мяч в сетку.

Для игрока «Локомотива» это первый гол за национальную команду с 8 июня 2019 года. Тогда он сделал дубль против Сан-Марино (9:0) в квалификации Евро-2020.

В прошлом матче, с Кипром, Смолов отдал две результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Россия – Мальта.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья