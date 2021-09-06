Смолов забил за Россию впервые с июня 2019-го. Он капитан в матче с Мальтой

Сборная России обыгрывает Мальту (1:0, первый тайм) в квалификации ЧМ-2022.
Счет на 10-й минуте открыл форвард Федор Смолов. Капитан перехватил неудачный пас защитника вратарю и отправил мяч в сетку.
Для игрока «Локомотива» это первый гол за национальную команду с 8 июня 2019 года. Тогда он сделал дубль против Сан-Марино (9:0) в квалификации Евро-2020.
В прошлом матче, с Кипром, Смолов отдал две результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Россия – Мальта.