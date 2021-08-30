«Спартак» подписал экс-нападающего «Ванкувера» Виртанена

Нападающий Джейк Виртанен подписал контракт со , информирует официальный твиттер клуба.

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Виртанен был выбран на драфте-2014 НХЛ под 6-м номером. Он с 2015 года выступал за .

По ходу прошлого сезона хоккеиста обвинили в сексуальных домогательствах. Предполагаемый инцидент произошел в сентябре 2017 года. На время расследования «Кэнакс» отправили игрока в отпуск.

Этим летом канадский клуб выкупил последний год контракта Виртанена. В сезоне-2020/21 нападающий набрал 5 (5+0) очков в 38 матчах регулярного чемпионата .