Карпин о победе над Мальтой: «Слишком нервная. Задачу минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было 7 очков после 3 игр»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Мальты по футболу квалификация ЧМ-2022 Чемпионат.com Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о результатах сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022, а также прокомментировал победу над Мальтой (2:0).

«Какие претензии шлют по игре? Задачу минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей.

Трудности есть, хочется лучше. Но есть, что есть – с тем временем, что есть у ребят – более-менее результат, не самый плохой.

Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервная», – сказал Карпин.

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