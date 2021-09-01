CBF пожаловалась на «Зенит» в ФИФА и ждет, что Малкому и Клаудиньо запретят играть с «Ахматом» и «Челси»

Бразильская конфедерация футбола (CBF) надеется, что ФИФА запретит хавбекам «Зенита» Малкому и Клаудиньо Родригесу играть в ближайших матчах после досрочного отзыва футболистов из расположения сборной.
CBF отправила все необходимые документы и подала жалобу на петербургский клуб в Международную федерацию футбола, сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо, работающий в России.
В Бразилии хотят, чтобы Малком и Клаудиньо пропустили матч против «Ахмата» в РПЛ в субботу и игру Лиги чемпионов с «Челси» во вторник.
Как правило, если клуб досрочно возвращает игрока, ему запрещают принимать участие в играх в ближайшие пять дней после завершения паузы на игры сборных в календаре ФИФА – эта пауза заканчивается в четверг.
Напомним, «Зенит» решил досрочно отозвать хавбеков, опасаясь, что из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса футболисты не смогут сыграть с «Челси» в Лондоне.
«Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии. В клубе боятся, что их не пустят в Англию на матч ЛЧ с «Челси»