CBF пожаловалась на «Зенит» в ФИФА и ждет, что Малкому и Клаудиньо запретят играть с «Ахматом» и «Челси»

Бразильская конфедерация футбола (CBF) надеется, что ФИФА запретит хавбекам Малкому и играть в ближайших матчах после досрочного отзыва футболистов из расположения сборной.

CBF отправила все необходимые документы и подала жалобу на петербургский клуб в Международную федерацию футбола, сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо, работающий в России.

В Бразилии хотят, чтобы Малком и Клаудиньо пропустили матч против в в субботу и игру с «Челси» во вторник.

Как правило, если клуб досрочно возвращает игрока, ему запрещают принимать участие в играх в ближайшие пять дней после завершения паузы на игры сборных в календаре – эта пауза заканчивается в четверг.

Напомним, «Зенит» решил досрочно отозвать хавбеков, опасаясь, что из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса футболисты не смогут сыграть с в Лондоне.

«Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии. В клубе боятся, что их не пустят в Англию на матч ЛЧ с «Челси»