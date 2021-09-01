Мельникова о карантине перед встречей с Путиным: «Помешает ли это подготовке к ЧМ? Очень сильно. Неделя без тренировок – практически полный выход из формы»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала, как семидневный карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным отразится на подготовке к чемпионату мира.

Встреча пройдет 10 сентября.

– Не помешает ли этот карантин подготовке к ЧМ в октябре?

– Конечно, очень сильно помешает. Неделя без тренировок для девушек – практически полный выход из формы.

Придется за месяц попробовать собрать себя к ЧМ. Не знаю, что из этого получится. Такого опыта еще не было, – написала Мельникова.

мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.