Мельникова о карантине перед встречей с Путиным: «Помешает ли это подготовке к ЧМ? Очень сильно. Неделя без тренировок – практически полный выход из формы»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, как семидневный карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным отразится на подготовке к чемпионату мира.
Встреча пройдет 10 сентября.
– Не помешает ли этот карантин подготовке к ЧМ в октябре?
– Конечно, очень сильно помешает. Неделя без тренировок для девушек – практически полный выход из формы.
Придется за месяц попробовать собрать себя к ЧМ. Не знаю, что из этого получится. Такого опыта еще не было, – написала Мельникова.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.