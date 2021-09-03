Ирина Винер-Усманова: «В снятии Израиля совершенно точно есть отголоски скандала на Олимпиаде. Ничего не проходит бесследно»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала отказ сборной Израиля от участия в чемпионате мира-2021 в Японии.

За Израиль выступает олимпийская чемпионка Линой Ашрам, опередившая россиянку Дину Аверину в личном многоборье на Играх в Токио.

«Никакого интереса эта новость у меня не вызывает. Про Федерацию художественной гимнастики Израиля все известно. Они между собой договориться не могут, там творится полный хаос и бардак.

В снятии Израиля совершенно точно есть отголоски скандала на Олимпиаде. Ничего не проходит бесследно. Разговоры о реванше с Ашрам мне непонятны – реванш нужен в случае поражения, а все нормальные люди понимают, что на ОИ Дина не проиграла», – заявила Винер-Усманова.

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