Малком о возможном недопуске к матчам за «Зенит»: «Ненормально, мы фактически отлучены от футбола. Хотим помочь клубу в ЛЧ»

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о возможном недопуске к ближайшим матчам в составе клуба из-за досрочного возвращения из расположения сборной Бразилии.

«Я, как и все, сейчас очень обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг игроков из Бразилии, в преддверии старта Лиги чемпионов.

Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить.

Мы хотим играть и помогать своей команде в Лиге чемпионов – клубу, с которым у нас трудовой контракт. Ждем скорейшего разрешения вопроса», – заявил Малком.

Напомним, что «Зенит» досрочно отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии, опасаясь, что из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса футболисты не смогут сыграть с «Челси» в Лондоне.

«Зенит» отозвал Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии. В клубе боятся, что их не пустят в Англию на матч ЛЧ с «Челси»