«Краснодар» отдаст Шапи в аренду «Гиресунспору» – у клуба 0 очков, 0 голов и 20-е место после 3 туров в Турции

Атакующий полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов будет играть в Турции.
Российский клуб отдаст 21-летнего футболиста в годичную аренду в «Гиресунспор», утверждает «Спорт-Экспресс».
После первых трех туров чемпионата Турции «Гиресунспор» занимает последнее место в таблице с 0 очков и голов.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отдать Шапи в аренду «Коньяспору». «Ахмат» и «Нижний Новгород» хотели арендовать игрока с правом выкупа.
Контракт Сулейманова с «быками» рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне Шапи провел 4 матча в РПЛ, сыграв 111 минут. Его статистика – здесь.