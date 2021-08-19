«Краснодар» отдаст Шапи в аренду «Гиресунспору» – у клуба 0 очков, 0 голов и 20-е место после 3 туров в Турции

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Атакующий полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов будет играть в Турции.

Российский клуб отдаст 21-летнего футболиста в годичную аренду в «Гиресунспор», утверждает «Спорт-Экспресс».

После первых трех туров чемпионата Турции «Гиресунспор» занимает последнее место в таблице с 0 очков и голов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отдать Шапи в аренду «Коньяспору». «Ахмат» и «Нижний Новгород» хотели арендовать игрока с правом выкупа.

Контракт Сулейманова с «быками» рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне Шапи провел 4 матча в РПЛ, сыграв 111 минут. Его статистика – здесь.

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