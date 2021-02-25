КХЛ. «Магнитка» против «Салавата», «Торпедо» сыграет с «Сибирью», «Локомотив» примет минское «Динамо»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Локомотив Торпедо результаты Динамо Минск КХЛ Хоккей

В регулярном чемпионате КХЛ «Магнитка» примет «Салават Юлаев», «Торпедо» сыграет с «Сибирью».

«Локомотив» впервые проведет матч в день авиакатастрофы, унесшей жизни игроков и тренеров команды 10 лет назад.

Соперником ярославцев будет минское «Динамо», матчем с которым «Локомотив» должен был открыть сезон-2011/12. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Металлург Мг – Салават Юлаев
Дата проведения
7 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Сибирь
Дата проведения
7 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Динамо Минск
Дата проведения
7 сентября, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Президент «Локомотива» о матче 7 сентября: «Пришло время дать всем возможность прийти на стадион и почтить память ребят»

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