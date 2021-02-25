КХЛ. «Магнитка» против «Салавата», «Торпедо» сыграет с «Сибирью», «Локомотив» примет минское «Динамо»

В регулярном чемпионате КХЛ «Магнитка» примет , сыграет с «Сибирью».

впервые проведет матч в день авиакатастрофы, унесшей жизни игроков и тренеров команды 10 лет назад.

Соперником ярославцев будет минское , матчем с которым «Локомотив» должен был открыть сезон-2011/12.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Президент «Локомотива» о матче 7 сентября: «Пришло время дать всем возможность прийти на стадион и почтить память ребят»