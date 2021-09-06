Россия – 2-я в группе отбора к ЧМ-2022. Хорватия выше благодаря разнице мячей

обыграла Мальту (2:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Несмотря на положительный результат в сегодняшнем матче, команда Валерия Карпина занимает второе место в группе Н.

Хорватия опережает Россию в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Сегодня хорваты выиграли у Словении со счетом 3:0.

У сборных России и Хорватии по 13 очков после 6 матчей отбора к ЧМ-2022. Россияне забили 10 мячей и пропустили 4, а у хорватов 8 забитых и 1 пропущенный гол.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Мальты.