Антон Миранчук может пропустить от 2 до 6 месяцев из-за частичного разрыва сухожилия («РБ Спорт»)

Полузащитник «Локомотива» прошел медицинское обследование в Германии в связи с проблемами со здоровьем.

25-летний хавбек прошел несколько этапов медосмотра, по итогам которых у него выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения, утверждает «РБ Спорт».

Решение об операции еще не принято. Но как в случае ее проведения, так и при консервативном лечении Антон может пропустить не менее двух месяцев.

При консервативном лечении игроку нужно будет делать уколы под присмотром немецкого врача. При операции он сможет находиться в Москве, но восстановление займет около полугода.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что Миранчук уже с января не может вылечиться от травмы, а врачи клуба ничего с этим не делают: «Медштаб «Локо» возглавляет иуда. Его профессиональные качества далеки от идеала».

В этом сезоне Миранчук сыграл за «Локомотив» в 4 матчах , но провел на поле лишь 72 минуты и отдал 1 голевой пас.