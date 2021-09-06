Смолов – капитан сборной России на матч с Мальтой

Нападающий выйдет на матч квалификации ЧМ-2022 против Мальты с капитанской повязкой.

Напомним, что после назначения на пост главного тренера сборной России у команды нет конкретного капитана. На игру с Хорватией с повязкой выходил защитник , на матч с Кипром – хавбек Дмитрий Баринов.

Россия сыграет с Мальтой сегодня, начало матча – в 21:45 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.