Смолов – капитан сборной России на матч с Мальтой

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выйдет на матч квалификации ЧМ-2022 против Мальты с капитанской повязкой.
Напомним, что после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России у команды нет конкретного капитана. На игру с Хорватией с повязкой выходил защитник Георгий Джикия, на матч с Кипром – хавбек Дмитрий Баринов.
Россия сыграет с Мальтой сегодня, начало матча – в 21:45 по московскому времени.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
© СМОЛОВ— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2021
🇷🇺🇲🇹 pic.twitter.com/KgJdPbmFqK