Смолов – капитан сборной России на матч с Мальтой

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Мальты по футболу Георгий Джикия квалификация ЧМ-2022 Дмитрий Баринов Футбол

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выйдет на матч квалификации ЧМ-2022 против Мальты с капитанской повязкой.

Напомним, что после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России у команды нет конкретного капитана. На игру с Хорватией с повязкой выходил защитник Георгий Джикия, на матч с Кипром – хавбек Дмитрий Баринов.

Россия сыграет с Мальтой сегодня, начало матча – в 21:45 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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