Феттель об ЛГБТ-браках: «На гетеросексуалов никак не влияет, разрешают ли геям жениться. Браков хватит на всех»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказался о правах ЛГБТ-сообщества и браках между гомосексуалами.

Феттель признался, что бурная реакция на его появление в радужной футболке перед стала сюрпризом. Пилот заявлял, что решил поддержать ЛГБТ-сообщество из-за так называемого «закона о защите детей» в Венгрии – по мнению Себа, он является дискриминационным.

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«Я был удивлен, что поднялся такой шум. Теоретически реакции вообще не должно быть, потому что это (ЛГБТ-браки) просто нормально. В некоторых странах все еще спорят о том, законны ли гей-браки или нет. Я считаю, что браков хватит на нас всех, понимаете? На гетеросексуалов никак не влияет, разрешают ли геям жениться, однако для геев имеет огромное значение тот факт, что им позволяют заключать браки, как и всем остальным.

Так что да, я удивился – но это показывает, что впереди много работы», – сказал Феттель.

Себастьян также ответил на предложение заняться гонками, а не другими проблемами:

«Я понимаю такую точку зрения. Мы много общаемся с экспертами и медиа и порой слышим такие замечания. Но говорим ли мы о «политике», если обсуждаем права человека? Я так не думаю.

Я считаю, что есть вопросы, которые невозможно избегать. Ты не можешь сказать: «Здесь этому не место, давайте обсудим что-то еще». Некоторые проблемы настолько большие, что касаются буквально всего».

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