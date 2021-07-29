«ПСЖ» анонсировал переход Месси

«ПСЖ» анонсировал трансфер Лионеля Месси.

Сообщалось, что аргентинец и французский клуб заключили контракт на два сезона с возможностью продления еще на один.

Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее латиноамериканец не продлил контракт с «Барселоной», за которую выступал на протяжении всей своей карьеры на профессиональном уровне.

Сообщалось, что в парижском клубе нападающий будет получать 35 миллионов евро за сезон.

Статистику 34-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

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