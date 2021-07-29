Месси в футболке с надписью «Это Париж» помахал фанатам в аэропорту

Нападающий Лионель Месси прибыл во Францию и поприветствовал болельщиков, собравшихся в аэропорту.

34-летний форвард помахал фанатам рукой, стоя у открытого окна в футболке с надписью «Это Париж».

Чуть ранее «ПСЖ» анонсировал переход нападающего, покинувшего «Барселону» на правах свободного агента.

Ожидается, что вскоре Месси пройдет медосмотр и поставит подпись под контрактом, который свяжет его с французским клубом.

Lionel Messi est arrivé à Paris avec un T-Shirt «Ici c’est .



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