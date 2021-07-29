Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер поделился мыслями по поводу перехода форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Наблюдать, как Месси покидает «Барселону», – это душераздирающее во многих смыслах зрелище.
Однако речь не об уходе [из футбола], и с учетом того, что карьера Криштиану Роналду на закате, мы можем увидеть Месси в линии атаки, составленной из трех лучших игроков мира, возможно… Если Килиан Мбаппе останется», – написал англичанин.
Линекер имел в виду трио Месси – Мбаппе – Неймар, которое может сложиться во французской команде.
Чуть ранее «ПСЖ» анонсировал переход нападающего, покинувшего «Барселону» на правах свободного агента.
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