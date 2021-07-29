«Атлетико» интересовался Месси до его соглашения с «ПСЖ». Симеоне обсуждал трансфер с Лео (Movistar+)

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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог продолжить выступать в Ла Лиге.

Аргентинцем интересовался «Атлетико», утверждает журналист Movistar+ Игнасио Мигелес.

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично обсуждал с 34-летним игроком возможный переход.

Месси и его семья всерьез рассматривали этот вариант, но Лионель выбрал «ПСЖ».

В сентябре 2020 года из «Барселоны» в «Атлетико» перешел форвард Луис Суарес.

Почему бы «Барсе» не закрепить 10-й номер за Месси? Это сложно из-за правил Ла Лиги по заявкам на сезон

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