«Атлетико» интересовался Месси до его соглашения с «ПСЖ». Симеоне обсуждал трансфер с Лео (Movistar+)

Бывший нападающий «Барселоны» мог продолжить выступать в .

Аргентинцем интересовался , утверждает журналист Movistar+ Игнасио Мигелес.

Главный тренер «матрасников» лично обсуждал с 34-летним игроком возможный переход.

Месси и его семья всерьез рассматривали этот вариант, но Лионель выбрал .

В сентябре 2020 года из «Барселоны» в «Атлетико» перешел форвард Луис Суарес.

Почему бы «Барсе» не закрепить 10-й номер за Месси? Это сложно из-за правил Ла Лиги по заявкам на сезон