«Атлетико» интересовался Месси до его соглашения с «ПСЖ». Симеоне обсуждал трансфер с Лео (Movistar+)

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог продолжить выступать в Ла Лиге.
Аргентинцем интересовался «Атлетико», утверждает журналист Movistar+ Игнасио Мигелес.
Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично обсуждал с 34-летним игроком возможный переход.
Месси и его семья всерьез рассматривали этот вариант, но Лионель выбрал «ПСЖ».
В сентябре 2020 года из «Барселоны» в «Атлетико» перешел форвард Луис Суарес.
Почему бы «Барсе» не закрепить 10-й номер за Месси? Это сложно из-за правил Ла Лиги по заявкам на сезон