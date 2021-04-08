Глава КДК: «Проверку Козловцева инициировал сам «Спартак». Клуб поступил честно»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи КДК РФС Артур Григорьянц Кирилл Левников Чемпионат.com Василий Козловцев Футбол

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» сам инициировал проверку в отношении начальника команды Василия Козловцева.

Козловцев, как и начальник «Локомотива» Станислав Сухина, заходил в судейскую после матча команд (0:2), что запрещено регламентом.

«Проверку Козловцева инициировал сам «Спартак» – «Локомотив» никаких материалов не присылал. «Спартак» заявил устное ходатайство о проверке по поводу необеспечения безопасности на стадионе.

Козловцев сам сказал, что он заходил в судейскую. Мы посмотрели видео, кстати, хорошего качества – да, это был именно Козловцев. «Спартак» поступил честно», – сказал Григорьянц.

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