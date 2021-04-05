Михаил Коляда: «Если бы я родился в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех все одинаковое»

Российский фигурист вспомнил детские годы и рассказал, что для него значит свобода.

– В одном из интервью ты сказал, что в детстве чувствовал себя белой вороной. Почему?

– Причин много. Одна из них это спорт. Не мог просто так с ребятами после школы пойти погулять, потому что были тренировки. У всех летние каникулы три месяца, а у меня три недели. В детском садике, помню, с утра тренировался, мама потом привозила меня к обеду, обедал, ложился спать, а дети не понимали, где я был с утра. Не помню, говорил я им или нет, что занимаюсь спортом.

Не могу сказать, что я какой-то не такой, нет, каждый человек уникален по-своему. Я вижу какую-нибудь ситуацию и начинаю рассматривать ее с разных сторон, иногда вижу какие-то мелкие детали, которые многие не заметили бы. С годами это стало все чаще и чаще проявляться.

– Чувствуется, что у тебя есть свой взгляд на все.

– Это правда.

– Уникальность интересна.

– Вообще не представляю, если бы я родился, скажем, в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех все одинаковое: белые рубашки, синие пиджаки, красные галстуки...

– Без свободы выбора.

– Такое, как по мне, неприемлемо. Конечно же, я не могу совершенно точно это утверждать, поскольку родился уже после той эпохи, но судя по рассказам все так и было.

Разумеется, на какой-то промежуток времени я могу сосредоточиться и делать все одинаково. Например, если взять тренировочный процесс, то я стараюсь делать все шаг в шаг каждый день, изо дня в день одно и то же, появляется система. Тогда я понимаю, что именно это двигает меня вперед. Но иногда душа просит полета.

– А что для тебя значит свобода?

– Я считаю себя свободным поэтом. Конечно же, у меня есть обязательства перед семьей, перед собой, перед тренером. В общем-то, запретить мне кто-то что-то сделать не может. Для меня свобода – это свобода действий. Когда чувствую полет мысли и понимаю, что меня слышат, будь то дома или на льду, тогда я счастлив, – сказал Коляда.

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