Оксана Грищук: «Фигуристов многие дурили и обворовывали все время. Змеи такие, как Тарасова»

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась мнением о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой.

Ранее чемпионка Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл написала о Тарасовой: «У нее вся труппа распалась ее театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию».

Грищук ответила Баюл в комментариях в инстаграме.

«Как меня Тарасова обокрала после Олимпиады, ты разве не слышала? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнерши, лишив меня всего.

Мне понравилось про Тарасову! Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то еще правду сказал про Тарасову, а то все знают, какой она ужасный человек, и молчат почему-то.

К сожалению, очень многих великих спортсменов обворовывали, особенно ближние, но все эти спортсмены молчали в надежде дальше получать какую-то работу и боялись, что такие, как Тарасова, им могилу будут рыть всю жизнь.

Нас многие дурили и обворовывали все время. Змеи такие, как Тарасова. И других там была тоже целая группа. Мы все силы отдавали тренировкам и выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и все у нас забрать», – написала Грищук.

Ранее фигуристка заявляла, что Тарасова, возможно, обманула ее с призовыми после победы в Нагано-1998.