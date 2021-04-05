Роналду кинул футболку на поле после матча с «Дженоа». «Юве» не будет штрафовать Криштиану – это мог быть подарок болбою

Нападающий не сдержал эмоций после матча Серии А с (3:1).

Уходя с поля после матча, португалец снял с себя футболку и бросил ее на газон. Футболку подобрал болбой.

Журналист Ромео Агрести сообщил, что Роналду отдал футболку болбою по его просьбе. Тем не менее главный тренер «бьянконери» сообщил, что форвард был расстроен своей игрой.

«Это нормально. Роналду хотел забить, особенно когда игра стала сложнее, потому что он чемпион и всегда хочет отметиться», – сказал тренер.

Пирло отметил, что клуб не будет штрафовать игрока.

«Он был расстроен, как это бывает и с остальными игроками. Матч был окончен, и это нормально, что он нервничал. Не думаю, что клуб оштрафует его», – сказал Пирло.

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку