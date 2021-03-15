Чемпионат Италии. «Интер» играет с «Кальяри», «Ювентус» против «Дженоа», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Фиорентины»

В 30-м туре Серии А «Милан» победил «Парму» (3:1).

В воскресенье «Интер» принимает «Кальяри», «Ювентус» – «Дженоа», «Аталанта» Алексея Миранчука встречается на выезде с «Фиорентиной».

Завершится тур в понедельник матчем «Беневенто» – «Сассуоло».

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30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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