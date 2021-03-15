Чемпионат Италии. «Интер» играет с «Кальяри», «Ювентус» против «Дженоа», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Фиорентины»

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В 30-м туре Серии А «Милан» победил «Парму» (3:1).

В воскресенье «Интер» принимает «Кальяри», «Ювентус» – «Дженоа», «Аталанта» Алексея Миранчука встречается на выезде с «Фиорентиной».

Завершится тур в понедельник матчем «Беневенто» – «Сассуоло».

Чемпионат Италии

30-й тур

Интер – Кальяри 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
11 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
ИнтерХанданович, Дармиан, Бастони, де Врей, Янг, Сенси, Эриксен, Санчес, Брозович, Шкриньяр, Лукаку.
КальяриВикарио, Годин, Карбони, Ругани, Дзаппа, Нандес, Марин, Наингголан, Данкан, Жоао Педро, Паволетти.

 

Сампдория – Наполи
Дата проведения
11 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Лацио
Дата проведения
11 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Дженоа
Дата проведения
11 апреля, 16.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рома – Болонья
Дата проведения
11 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Аталанта
Дата проведения
11 апреля, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Беневенто – Сассуоло
Дата проведения
12 апреля, 21.45, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика

 

Специя – Кротоне 3:2 (0:1, 3:1)
Дата проведения
10 апреля, 16.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 40 Джиджи, 1:1 – 63 Верде, 1:2 – 78 Нванкво, 2:2 – 89 Маджоре, 3:2 – 90 Эрлич.
СпецияПроведель, Маркицца, Феррер (Виньяли, 70), Исмайли, Эрлич, Риччи (Лео Сена, 46), Маджоре, Верде (Агудело, 70), Побега (Галабинов, 84), Джаси (Фариас, 46), Нзола.
КротонеКордац, Луперто, Джиджи, Големич, Реца, Молина (Дзанеллато, 69), Петриччоне, Унас (Ди Кармине, 81), Бенали (Магальян, 39), Жуниор Мессиас, Нванкво.
Предупреждения:
Реца (26), Исмайли (33).

 

Парма – Милан 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
10 апреля, 19.00, «Эннио Тардини»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Ребич, 0:2 – 44 Кессиэ, 1:2 – 66 Гальоло, 1:3 – 90 Рафаэл Леау.
ПармаСепе, Конти (Траоре, 85), Бани, Пеццелла (Бюси, 74), Гальоло, Куцка, Эрнани (Грасси, 61), Жервиньо (Корнелиус, 46), Куртич, Ман, Пелле.
МиланДоннарумма, Тео, Томори, Калулу (Габбия, 78), Кьер, Чалханоглу (Крунич, 77), Салемакерс (Диогу Далот, 72), Кессиэ, Беннасер (Мейте, 72), Ребич (Рафаэл Леау, 84), Ибрагимович.
Предупреждения:
Бани (10), Чалханоглу (24), Пеццелла (37), Гальоло (38), Куцка (63), Тео (78), Кессиэ (80), Мейте (90).
Удаление:
Ибрагимович (60).

 

Удинезе – Торино 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
10 апреля, 21.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 61, пенальти Белотти.
УдинезеМуссо, Молина, Бонифаци, Самир (Аувеян, 78), Ларсен (Несторовски, 86), Арслан (Форестьери, 65), де Пауль, Перейра, Уолас, Родриго Бекао, Льоренте (Окака Чука, 65).
ТориноМилинкович-Савич, Войвода, Бремер, Буонджорно, Ансальди, Ринкон (Лукич, 65), Мандрагора, Верди (Линетти, 84), Иццо, Санабрия (Дзадза, 65), Белотти.
Предупреждения:
Мандрагора (39), Буонджорно (49), Дзадза (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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