Чемпионат Италии. «Интер» играет с «Кальяри», «Ювентус» против «Дженоа», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Фиорентины»

В 30-м туре Серии А «Милан» победил «Парму» (3:1).
В воскресенье «Интер» принимает «Кальяри», «Ювентус» – «Дженоа», «Аталанта» Алексея Миранчука встречается на выезде с «Фиорентиной».
Завершится тур в понедельник матчем «Беневенто» – «Сассуоло».
Чемпионат Италии
30-й тур
- Дата проведения
- 11 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Дармиан, Бастони, де Врей, Янг, Сенси, Эриксен, Санчес, Брозович, Шкриньяр, Лукаку.
- Дата проведения
- 11 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 11 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 11 апреля, 16.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 11 апреля, 21.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 12 апреля, 21.45, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 10 апреля, 16.00, «Альберто Пикко»
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Специя –
Проведель, Маркицца, Феррер (Виньяли, 70), Исмайли, Эрлич, Риччи (Лео Сена, 46), Маджоре, Верде (Агудело, 70), Побега (Галабинов, 84), Джаси (Фариас, 46), Нзола.
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Кротоне –
Кордац, Луперто, Джиджи, Големич, Реца, Молина (Дзанеллато, 69), Петриччоне, Унас (Ди Кармине, 81), Бенали (Магальян, 39), Жуниор Мессиас, Нванкво.
- Дата проведения
- 10 апреля, 19.00, «Эннио Тардини»
- Голы:
- 0:1 – 8 Ребич, 0:2 – 44 Кессиэ, 1:2 – 66 Гальоло, 1:3 – 90 Рафаэл Леау.
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Парма –
Сепе, Конти (Траоре, 85), Бани, Пеццелла (Бюси, 74), Гальоло, Куцка, Эрнани (Грасси, 61), Жервиньо (Корнелиус, 46), Куртич, Ман, Пелле.
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Милан –
Доннарумма, Тео, Томори, Калулу (Габбия, 78), Кьер, Чалханоглу (Крунич, 77), Салемакерс (Диогу Далот, 72), Кессиэ, Беннасер (Мейте, 72), Ребич (Рафаэл Леау, 84), Ибрагимович.
- Предупреждения:
- Бани (10), Чалханоглу (24), Пеццелла (37), Гальоло (38), Куцка (63), Тео (78), Кессиэ (80), Мейте (90).
- Удаление:
- Ибрагимович (60).
- Дата проведения
- 10 апреля, 21.45, «Фриули»
- Гол:
- 0:1 – 61, пенальти Белотти.
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Удинезе –
Муссо, Молина, Бонифаци, Самир (Аувеян, 78), Ларсен (Несторовски, 86), Арслан (Форестьери, 65), де Пауль, Перейра, Уолас, Родриго Бекао, Льоренте (Окака Чука, 65).
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Торино –
Милинкович-Савич, Войвода, Бремер, Буонджорно, Ансальди, Ринкон (Лукич, 65), Мандрагора, Верди (Линетти, 84), Иццо, Санабрия (Дзадза, 65), Белотти.
- Предупреждения:
- Мандрагора (39), Буонджорно (49), Дзадза (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.