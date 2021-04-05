Прямая трансляция матча «Локомотив» – «Спартак» – 2:0. Смолов забил, Айртона удалили. Текстовый онлайн есть

В 25-м туре РПЛ «Локомотив» принимает в московском дерби «Спартак».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире 👇.
- Дата проведения
- 11 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Чорлука, Живоглядов, Сильянов, Пабло, Крыховяк, Баринов (Куликов, 62), Жемалетдинов, Мухин, Камано, Смолов.
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Спартак –
Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Мозес, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев (Умяров, 46).
- Удаление:
- Айртон (45).